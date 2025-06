Botafogo x Ceará: Edina Alves é criticada, e ex-árbitra discorda de decisão

O Botafogo venceu o Ceará por 3 a 2 nesta quarta-feira (4), no Nilton Santos, em jogo que teve arbitragem de Edina Alves. No segundo tempo, uma decisão da árbitra causou revolta de torcedores nas redes sociais. A profissional não deu cartão amarelo para Pedro Henrique, do Vozão, após uma falta em Jair. Para Nadine Basttos, o jogador deveria ser advertido, e expulso por já estar pendurado.

- Na minha opinião, é um erro de arbitragem porque em campo ela poderia ter tomado a decisão para cartão amarelo. E aí seria a expulsão do Pedro Henrique. E aí o árbitro de vídeo deveria avaliar se era para vermelho ou não. Mas como ela nem mostrou o amarelo, o árbitro de vídeo só poderia recomendar se entendesse que era para vermelho - comentou a ex-arbítra na transmissão do "Prime Video".

Edina Alves não deu cartão amarelo para Pedro Henrique no lance, e o VAR analisou o lance por alguns minutos até o jogo ser reiniciado. Minutos depois, a árbitra foi chamada pelo VAR para rever um possível pênalti para o Botafogo, que acabou marcado pela profissional. O Alvinegro venceu o Ceará por 3 a 2, com gols de Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas. Pedro Raul marcou duas vezes para o Vozão.

