Botafogo garante classificação ao mata-mata do Carioca sem entrar em campo; entenda

A derrota do Nova Iguaçu para o Bangu por 2 a 1 na última sexta-feira (30), no Estádio Laranjão, assegurou o Botafogo nas quartas de final do Campeonato Carioca com duas rodadas de antecedência. O Alvinegro ainda entra em campo neste fim de semana e encara o Fluminense no domingo (1º).

continua após a publicidade

➡️ Botafogo x Fluminense tem arbitragem definida

Líder do Grupo B, o Glorioso soma nove pontos e não pode mais ser alcançado por Nova Iguaçu, com cinco, e Flamengo, com quatro, que ainda têm apenas uma partida a disputar. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Pelo regulamento, as equipes enfrentam os clubes da outra chave em turno único na fase inicial. Os quatro melhores seguem às quartas de final, enquanto quinto e sexto colocados disputam o Grupo X, em turno e returno, com o último sendo rebaixado para a Série A2.

continua após a publicidade

Nas quartas, o primeiro colocado enfrenta o quarto do mesmo grupo, e o segundo joga contra o terceiro, em partidas únicas. As semifinais serão disputadas em dois jogos, também entre equipes da mesma chave, e a final acontece em confronto único.

Já classificado, o Botafogo volta a campo no domingo (1º), às 20h30, no Nilton Santos, contra o Fluminense. A equipe precisa da vitória para seguir na disputa pelo título da Taça Guanabara, concedido ao clube de melhor campanha na fase classificatória.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Martín Anselmi é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Aposte no Botafogo no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.