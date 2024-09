Botafogo ganha reforço importante para sequência da temporada; entenda

Botafogo de Textor faz uma temporada excelente até o momento e terá retorno de artilheiro do time (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 17:51 • Rio de Janeiro

O Botafogo terá o reforço de Junior Santos para o duelo contra o Grêmio, neste sábado (28), às 21h, no Mané Garrincha, em jogo válido pela 28a rodada do Campeonato Brasileiro. O artilheiro do Glorioso em 2024 retorna após dois meses em recuperação de uma fratura na tíbia. Além dele, Luiz Henrique, que se sentiu mal na partida contra o São Paulo, também está entre os relacionados.



Junior Santos é o artilheiro da Libertadores com 9 gols marcados (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Para o duelo em busca da manutenção da lideração, o treinador Artur Jorge tem todos os jogadores considerados titulares à disposição. A única dúvida é se Luiz Henrique inicia entre os 11, já que teve o caso recente de indisposição. Os exames do atleta, realizados depois da classificação contra o São Paulo, não apontaram nenhuma alteração. Com isso, ele treinou normalmente nesta sexta-feira (27) à tarde. Se a comissão técnica opta por preservá-lo, Matheus Martins é o mais cotada para começar . Junior Santos deve ganhar uma oportunidade no segundo tempo.



Provável Botafogo para enfrentar o Grêmio: John; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Gregore; Matheus Martins (Luiz Henrique), Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus;



No Campeonato Brasileiro, o Botafogo vem de vitória no clássico contra o Fluminense, por 1 a 0, no último sábado (21). No meio da semana, se classificou para a semifinal da Libertadores ao derrotar o São Paulo nos pênaltis dentro do Morumbi.