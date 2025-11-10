Savarino completa 100 jogos pelo Botafogo: 'Camisa histórica'

Referência técnica e um dos líderes de um elenco vitorioso no projeto da SAF, o venezuelano Savarino completou, no último domingo (9), no empate com o Vitória, 100 jogos com a camisa do Botafogo. Esta é a maior marca dor jogador no Brasil, onde disputou 99 partidas pelo Atlético-MG de 2020 a 2022.

continua após a publicidade

Savarino chegou ao Botafogo em janeiro de 2024 como grande contratação para o ano e entregou o esperado. O camisa 10, também jogador da seleção venezuelana, foi o "motorzinho" do time campeão brasileiro e da Libertadores, vivendo o auge da carreira aos 27 anos.

— Muito feliz por alcançar a marca de 100 jogos pelo Botafogo. Agradeço a Deus, à torcida alvinegra pelo apoio incondicional e por todo carinho, aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os funcionários que fazem parte desse clube gigante. Sinto um orgulho enorme por vestir essa camisa histórica — escreveu o jogador, em publicação.

continua após a publicidade

➡️ Savarino é desconvocado da seleção venezuelana devido a compromisso pelo Botafogo

Os números do meia-atacante com a camisa alvinegra são relevantes. Em 100 aparições em jogos oficiais e dois títulos, Savarino marcou 20 gols e contribuiu com 20 assistências, a maioria na temporada passada — 14 tentos anotados e 13 passes decisivos.

Savarino visa retomar grande fase

O jogador é o único remanescente do incrível quarteto formado ainda por Luiz Henrique, Igor Jesus e Thiago Almada. Agora, com outro papel e mais responsabilidade de ser um protagonista, busca liderar a arrancada no fim do Brasileirão para ajudar o Botafogo na luta por uma vaga na Libertadores.

continua após a publicidade

Thiago Almada, Luiz Henrique, Savarino e Igor Jesus foram campeões (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

No conturbado ano de 2025 do Botafogo, Savarino tem 46 jogos disputados, com seis gols marcados e sete assistências. Ainda que siga sendo uma peça importante no trabalho de Davide Ancelotti, o venezuelano já não puxa tanto o papel de protagonismo em um time que carece de tal perfil.

Savarino quer reviver os grandes momentos pelo clube de General Severiano, como o mata-mata da última Libertadores, que deu ao Alvinegro o primeiro título da competição na história, e nos grandes confrontos diretos do Brasileirão. Classe, qualidade e decisão. O camisa 10 foi peça-chave.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo

Desconvocado da seleção venezuelana para os amistosos da Data Fifa contra Austrália e Canadá por compromissos pelo Brasileirão, Savarino ficará à disposição de Davide Ancelotti no duelo com o Sport. O Glorioso volta a campo na próxima terça-feira (18), no Nilton Santos.