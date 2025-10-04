Botafogo está escalado sem surpresas para duelo com o Internacional
Glorioso vai ao Beira-Rio para afirmação no G-4 do Brasileirão
O Botafogo está escalado para o duelo com o Internacional, neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti não fugiu das prévias devido aos desfalques que tem no time titular.
Sem Kaio Pantaleão, zagueiro, e nenhum lateral-esquerdo, Ancelotti escalou Gabriel Bahia e David Ricardo improvisado. Vitinho e Barboza completam o setor.
Nos outros dois setores, nenhuma surpresa. O Botafogo terá meio e ataque igual ao jogo contra o Bahia, no Nilton Santos, vencido pelo placar de 2 a 1.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Internacional, do técnico Ramón Díaz, tem: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.
✅ FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL X BOTAFOGO
27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 4º de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
INTERNACIONAL: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. (Técnico: Ramón Díaz).
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti).
