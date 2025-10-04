menu hamburguer
Botafogo está escalado sem surpresas para duelo com o Internacional

Glorioso vai ao Beira-Rio para afirmação no G-4 do Brasileirão

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
17:37
Vestiário do Botafogo no Beira-Rio (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado para o duelo com o Internacional, neste sábado (4), às 18h30 (de Brasília), no Beira-Rio, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti não fugiu das prévias devido aos desfalques que tem no time titular.

Sem Kaio Pantaleão, zagueiro, e nenhum lateral-esquerdo, Ancelotti escalou Gabriel Bahia e David Ricardo improvisado. Vitinho e Barboza completam o setor.

Nos outros dois setores, nenhuma surpresa. O Botafogo terá meio e ataque igual ao jogo contra o Bahia, no Nilton Santos, vencido pelo placar de 2 a 1.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Internacional, do técnico Ramón Díaz, tem: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero.

✅ FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X BOTAFOGO

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 4º de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília);
📍 Local: estádio Beira-Rio, Porto Alegre (RS)
📺 Onde assistir: Premiere (TV fechada)
🟨 Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

INTERNACIONAL: Anthoni, Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Bruno Henrique, Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho e Carbonero. (Técnico: Ramón Díaz).

BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Gabriel, Alexander Barboza e David Ricardo; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral. (Técnico: Davide Ancelotti).

