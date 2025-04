O Botafogo está definido para encarar o Atlético-MG na 5ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h deste domingo (20), no Mineirão.

Renato Paiva promoveu uma alteração no time que empatou com o São Paulo no meio da semana. O zagueiro David Ricardo começa a partida no lugar de Alexandre Barboza.

Barboza sequer estará no banco de reservas. Segundo comunicado pela assessoria, o zagueiro" sentiu um incomodo muscular' e foi preservado pelo técnico Renato Paiva.

A única duvida era a lateral esquerda. Cuiabano foi mantido entre os titulares, tendo em vista que contribuiu para a criação ofensiva do time.

Escalação do Botafogo para enfrentar o Atlético-MG

O Botafogo vem a campo com: John; Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Gregore, Marlon Freitas, Artur, Savarino e Matheus Martins; Igor Jesus.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alanso e Caio Paulista; Rubens, Fausto Vera e Igor Gomes; Cuello, Rony e Hulk.