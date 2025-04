Atlético-MG e Botafogo se enfrentam longe do glamour da Libertadores

Menos de cinco meses após decidirem a Libertadores da América, Atlético-MG e Botafogo voltam a campo numa realidade bastante distinta. Ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro, o time mineiro recebe o carioca neste domingo (20), pela 5ª rodada da competição, tentando debelar uma crise que se aproxima. Do outro lado, Renato Paiva quer vencer a primeira fora de casa no jogo marcado para às 16h (de Brasília) no Mineirão.

Com apenas dois pontos em quatro jogos, o Atlético-MG começou a rodada na zona de rebaixamento e entra em campo bastante pressionado. O próprio técnico Cuca já admite que um novo tropeço pode instalar uma crise na equipe.

Vencer o Botafogo, porém, será uma tarefa difícil. O Atlético-MG tem pelo menos sete desfalques por lesão — Guilherme Arana, Patrick, Alan Franco, Júnior Santos, Cadu, Caio Maia e Brahian Palacios —, além de um ataque que tem encontrado dificuldades em marcar gols. Foram apenas três até aqui, ante seis sofridos nas quatro partidas. A boa notícia para Cuca é que Igor Rabello está recuperado e poderá ficar ao menos no banco de reservas.

Botafogo quase sem desfalques diante do Atlético-MG

No Botafogo, o momento é um pouco melhor, mas nem por isso o suficiente para dar tranquilidade a Renato Paiva. Com cinco pontos, o time está no meio da tabela e o técnico já começa a causar desconfiança na torcida. No empate por 2 a 2 com o São Paulo, no meio de semana, o treinador chegou a ser chamado de burro.

O técnico, porém, quase não tem problemas com lesão. Além da ausência de Bastos, Santi Rodríguez foi poupado do último jogo e tem presença incerta neste domingo. Assim, o time deve ser o mesmo que iniciou na quarta-feira, com Cuiabano na ala esquerda e Matheus Martins no ataque.

Hulk e Barboza repetem duelo da final da Libertadores (Foto: Juan Mabromata/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X BOTAFOGO

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: TV Globo (em alguns estados) e Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves e Thiaggo Americano Labes

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Junior Alonso, Lyanco e Caio Paulista; Fausto Vera, Rubens (Gabriel Menino) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk.

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John; Vitinho, Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore, Marlon Freitas e Artur; Savarino Matheus Martins e Igor Jesus.