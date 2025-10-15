Santos x Corinthians, Botafogo x Flamengo… Jornalista palpita em clássicos do Brasileirão

O Brasileirão retorna após parada para a Data Fifa de outubro. Na ocasião, os clubes irão disputar a 28ª rodada do campeonato, que conta com a presença de três clássicos. Para a ocasião, o Lance! pediu para o jornalista Benjamin Back palpitar os resultados de Santos x Corinthians, Botafogo x Flamengo e Atlético-MG x Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Todos os quatro confrontos acontecem nesta quarta-feira (15). Os primeiros times a entrarem em campo serão Botafogo e Flamengo, com a partida marcada para às 19h30 (de Brasília). Por outro lado, Atlético-MG x Cruzeiro e Santos x Corinthians acontecem simultaneamente às 21h30 (de Brasília).

Ao analisar os confrontos, o Benjamin Back não ficou em cima do muro ao palpitar. Sem empates, ele apontou para as vitórias de Corinthians, Flamengo e Cruzeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tabela do Campeonato Brasileiro

28ª rodada do Brasileirão

A próxima rodada do Campeonato Brasileiro será disputada na quarta-feira (15) e na quinta-feira (16). Ao todo, dez jogos acontecem entre os dias, sendo sete no primeiro e outros três no segundo.

Vale destacar, que a competição vive momento decisivo. Faltam apenas 12 rodadas para o fim do torneio. Flamengo e Cruzeiro, ocupam respectivamente a segunda e terceira colocação e ainda sonham com o título. Já o Corinthians, busca afastar o perigo de um possível rebaixamento.

continua após a publicidade