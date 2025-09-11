menu hamburguer
Botafogo

Botafogo está escalado com surpresas para decisão com o Vasco

Equipes brigam por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil

Vestiário do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
imagem cameraVestiário do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/09/2025
20:49
  • Matéria
O Botafogo está escalado para a decisão desta quinta-feira (11) com o Vasco, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília), valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. Sem muitas surpresas, o técnico Davide Ancelotti vai com força máxima dentro do que tem disponível.

A formação é diferente do primeiro jogo, no empate em 1 a 1, em São Januário. Sai o esquema com dois centroavantes e volta o com dois homens abertos. Arthur Cabral será a referência no ataque.

Arthur Cabral comemora gol do Botafogo diante do Vasco pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Arthur Cabral comemora gol do Botafogo contra o Vasco na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

De baixa no time titular, só o esperado. Vitinho, que jogou 60 minutos pela Seleção Brasileira contra a Bolívia na altitude de 4.100 metros de El Alto, inicia no banco. Mateo Ponte será o titular na lateral direita. Savarino e Álvaro Montoro, outros convocados para Venezuela e Argentina, também ficam no banco para Joaquín Correa e Jeffinho

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Neto, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.

Do outro lado, o Vasco, do técnico Fernando Diniz, tem como time titular Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

Veja mais sobre Botafogo x Vasco:

✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
QUARTAS DE FINAL (VOLTA) - COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: quinta-feira, 11 de setembro de 2025, às 21h30 (horário de Brasília);
📍 Local: Nilton Santos;
📺 Onde assistir: TV Globo, Sportv, Premiere e Amazon Prime Video;
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE);
🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP);
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)

Neto, Mateo Ponte, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Newton, Marlon Freitas e Joaquín Correa; Santiago Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

