Fluminense

Renato exalta Fluminense e projeta disputa entre Botafogo e Vasco

Tricolor supera o Bahia e espera rival na semifinal da Copa do Brasil

Renato Gaúcho Fluminense Bahia Copa do Brasil
Renato Gaúcho durante duelo entre Fluminense e Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/09/2025
22:58
  • Matéria
  • Mais Notícias

Classificado para a semifinal da Copa do Brasil após vencer o Bahia por 2 a 0 no Maracanã, o Fluminense agora aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco para conhecer seu adversário na próxima fase. Após a partida, o técnico Renato Gaúcho destacou a importância da classificação e projetou a dificuldade de enfrentar um clássico carioca na decisão por vaga na final.

— Eu estou muito feliz pelo meu grupo, acho que nós tínhamos que fazer o dever de casa. Conseguimos o nosso objetivo, que era a classificação. Eu respeito tanto o Botafogo quanto o Vasco. É um clássico, e clássico não dá para brincar, não. Tudo pode acontecer. Eu vi o primeiro jogo, foi bastante disputado. Pode ter certeza que vai ser bastante disputado amanhã também. Acho que, indiferente de quem passar, vai nos dar bastante trabalho — delcarou o treinador.

— O importante é que nós passamos. Hoje eles assistiram ao nosso jogo, alguns estavam torcendo pelo Bahia, outros estavam vibrando com a gente. Amanhã é a nossa vez. Deixa eles decidirem entre eles na grama sintética. Nós vamos esperar na rede. Dia 10 de dezembro um deles vai estar lá com a gente, o outro vai assistir pela televisão. Boa sorte aos dois (risos) — completou Renato.

O técnico evitou escolher um rival e reforçou que qualquer um dos dois será um desafio pesado para o Tricolor, que busca voltar à final da competição. Dentro de campo, o Fluminense construiu a classificação com gols de Canobbio e Thiago Silva, revertendo a derrota sofrida no jogo de ida em Salvador.

Além da vaga, o clube garantiu R$ 9,9 milhões em premiação pela presença na semifinal, valor pago pela CBF a todos os clubes que chegam à penúltima fase da Copa do Brasil.

O Tricolor volta a campo no próximo sábado (13), às 21h, no Maracanã, contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Renato Gaúcho Fluminense Bahia
Renato Gaúcho durante duelo entre Fluminense e Bahia pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

