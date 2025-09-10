O Botafogo assinou o primeiro contrato profissional do jovem João Pedro Lira, de 17 anos. O defensor, projetado como uma das grandes joias das categorias de base do Glorioso, assinou por três anos em vínculo com multa rescisória de 120 milhões de euros (cerca de R$ 763 milhões) para o futebol do exterior.

Lira é titular do time sub-17 do Botafogo, com 27 jogos disputados na temporada e um gol marcado. Canhoto e com preferência de atuar pelo lado esquerdo da defesa, o jogador se destaca por seu porte físico. Ele celebrou o acerto em publicação nas redes sociais.

Lira assinou contrato profissional com o Botafogo (Foto: Reprodução/Redes sociais)

— Feliz demais por assinar o meu primeiro contrato profissional! Primeiramente gostaria de agradecer a Deus por todas as coisas que fez e faz em minha vida. Agradecer à minha família, que sempre esteve ao meu lado me dando todo apoio e confiança necessária, e ao Botafogo, por acreditar no meu potencial. Obrigado a todos que fizeram parte dessa conquista, dos profissionais aos meus empresários, que contribuíram nesse processo. Obrigado por tudo — escreveu Lira, do Botafogo.

Na categoria sub-17, o Botafogo disputa a Copa Rio e o Brasileirão. Em campanha irregular na competição nacional, a forte geração, considerada promissora, não tem mais chances de classificação.

Trocas na base do Botafogo

Recentemente, a SAF anunciou mudanças na estrutura das categorias de base. Augusto Oliveira, então Gerente de Futebol, foi anunciado como novo Diretor de Futebol de Base no lugar de Erasmo Damiani, demitido no meio de agosto.

