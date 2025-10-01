Botafogo está escalado com surpresa no ataque para jogo contra o Bahia; veja
Equipes fazem confronto direto por vaga na próxima Libertadores
O Botafogo está escalado para o duelo desta quarta-feira (1), no Estádio Nilton Santos, com o Bahia, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 21h30 (de Brasília). O técnico Davide Ancelotti levará a campo equipe próxima da ideal, mas com uma surpresa no ataque.
Para o confronto direto por uma vaga na próxima Libertadores, o Glorioso terá as voltas de Alexander Barboza e Kaio Pantaleão, desfalques contra o Fluminense por suspensão. Cuiabano volta para a lateral esquerda.
No setor ofensivo, que vinha tendo grandes mudanças devido aos problemas no elenco, o italiano escalou próximo à estrutura titular do início do semestre. Artur, no entanto, segue no banco e dá lugar a Jeffinho.
Com isso, o Botafogo vai a campo contra o Bahia com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.
Do outro lado, o Bahia, do técnico Rogério Ceni, que vem motivado após vencer o Palmeiras na rodada passada, tem conta com o retorno de Jean Lucas. O volante cumpriu suspensão por expulsão na derrota para o Vasco e volta ao time titular.
O Esquadrão de Aço está escalado com: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria, Kayky e Willian José.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BAHIA
CAMPEONATO BRASILEIRO - 26ª RODADA
🗓️ Data e horário: quarta-feira, dia 1° de outubro, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view) e TV Globo;
🟨 Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG);
🚩 Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (ambos de MG);
🏁 VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)
⚽ ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Cuiabano; Newton, Marlon Freitas e Savarino; Santi Rodríguez, Jeffinho e Arthur Cabral.
BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)
Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Sanabria, Kayky e Willian José.
