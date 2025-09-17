menu hamburguer
Botafogo

Botafogo está escalado com retornos importantes para duelo com o Mirassol

Equipe comandada por Davide Ancelotti precisa vencer para entrar no G4 do Brasileirão

Vestiário do Botafogo no Nilton Santos (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/09/2025
18:40
  Matéria
  • Mais Notícias

O Botafogo está escalado para o duelo atrasado desta quarta-feira (17), com o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti conta com retornos importantes.

Com a lesão de Neto, Léo Linck assume a titularidade na meta alvinegra. O goleiro, contratado no início da temporada, terá sua primeira sequência de jogos pelo clube na competição.

A linha de defesa volta a ser a considerada ideal, com os retornos de Barboza e Alex Telles, fora do 11 inicial na derrota para o São Paulo. Do meio para frente, Davide Ancelotti abriu mão do sistema com três volantes, ocasionado por, na sua visão, falta de peças pelo lado direito.

A estrutura volta a ter dois volantes e um meia à frente. Sem Artur e Arthur Cabral, Santi Rodríguez e Chris Ramos assumem as vagas.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.

Do outro lado, o Mirassol, sensação do Brasileirão sob o comando de Rafael Guanaes, está escalado com: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Alesson, Negueba e Cristian.

Veja mais sobre Botafogo x Mirassol:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X MIRASSOL

BRASILEIRÃO — 12ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca (RN);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).

⚽ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):

Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.

MIRASSOL (Técnico Rafael Guanaes):

Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Alesson, Negueba e Cristian.

