Botafogo está escalado com retornos importantes para duelo com o Mirassol
Equipe comandada por Davide Ancelotti precisa vencer para entrar no G4 do Brasileirão
O Botafogo está escalado para o duelo atrasado desta quarta-feira (17), com o Mirassol, às 19h30 (de Brasília), válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Davide Ancelotti conta com retornos importantes.
Com a lesão de Neto, Léo Linck assume a titularidade na meta alvinegra. O goleiro, contratado no início da temporada, terá sua primeira sequência de jogos pelo clube na competição.
A linha de defesa volta a ser a considerada ideal, com os retornos de Barboza e Alex Telles, fora do 11 inicial na derrota para o São Paulo. Do meio para frente, Davide Ancelotti abriu mão do sistema com três volantes, ocasionado por, na sua visão, falta de peças pelo lado direito.
A estrutura volta a ter dois volantes e um meia à frente. Sem Artur e Arthur Cabral, Santi Rodríguez e Chris Ramos assumem as vagas.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.
Do outro lado, o Mirassol, sensação do Brasileirão sob o comando de Rafael Guanaes, está escalado com: Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Alesson, Negueba e Cristian.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X MIRASSOL
BRASILEIRÃO — 12ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de setembro, às 19h30 (de Brasília);
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro;
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view);
🟨 Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA);
🚩 Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Luis Carlos de Franca (RN);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
⚽ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico Davide Ancelotti):
Léo Linck, Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Danilo e Savarino; Álvaro Montoro, Santi Rodríguez e Chris Ramos.
MIRASSOL (Técnico Rafael Guanaes):
Walter, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e José Aldo; Alesson, Negueba e Cristian.
