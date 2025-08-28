Davide Ancelotti admite dificuldades e pede evolução do Botafogo para jogo da volta

O técnico Davide Ancelotti, do Botafogo, reconheceu as dificuldades enfrentadas no empate por 1 a 1 com o Vasco, nesta quarta-feira, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O treinador destacou que a equipe precisa evoluir para o duelo decisivo e garantiu que terá atenção redobrada na preparação.

Melhores momentos: Vasco e Botafogo empatam na ida das quartas da Copa do Brasil

— Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar um jogo bonito, mas aqui é um ambiente, um território hostil no vestiário. Foi um território hostil, um jogo que a gente pode sentir que é um jogo muito importante para as duas equipes, com muitas faltas. É um resultado que mantém todo o equilíbrio. É um jogo que vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir, seguramente, essa eliminatória. Mas chegamos à nossa casa com a nossa torcida, com o resultado que é 50% ainda — afirmou Ancelotti.

Antes da decisão pela Copa do Brasil, o Botafogo volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Bragantino, às 18h30, também no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

— O segundo jogo contra o Vasco é um jogo parecido ao primeiro jogo que tive aqui, porque é um time que tem a bola, que acumula muitos jogadores perto da bola, então é um jogo onde o Vasco tem a possibilidade de ter mais a bola do que o Botafogo. E o Botafogo tem a capacidade de fazer gol com as suas capacidades, em transição, com cruzamentos, mas é um jogo que acho que vai ser decidido por pequenos detalhes, como a bola parada, que hoje teve a sua importância também, porque o Vasco marcou em uma bola parada. A nossa transição tem que melhorar, porque temos que ficar melhor colocados defensivamente, porque tudo começa por isso, e acertar os primeiros dois passos da transição, que muitas vezes não acertamos — analisou Ancelotti.

A partida de volta será disputada no Estádio Nilton Santos, no dia 11 de setembro, uma quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), após a Data Fifa. Como nenhum dos times conseguiu abrir vantagem no primeiro confronto, quem vencer avança à semifinal. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

