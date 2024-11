Vegetti, jogador do Vasco, disputa lance com Bastos, jogador do Botafogo, durante partida em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Rafael Lopes , supervisionado por Isabelle Favieri • Publicada em 05/11/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo recebe o Vasco, nesta terça-feira (5), no Nilton Santos, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O momento dos dois são distintos, mas ambos brigam na parte de cima da tabela. Apesar de liderar a competição e viver melhor momento da história, entre os arquirrivais do Rio de Janeiro, os clássicos contra o Vasco têm sido uma 'pedra no sapato' do Alvinegro desde a Era SAF.

Entre os cariocas, o Cruz-Maltino é o rival que o Botafogo menos enfrentou desde a chegada de John Textor. Foram seis jogos: duas vitórias, um empate e três derrotas, ocasionando em cerca de 38% de aproveitamento, o pior entre os rivais regionais.

O melhor desempenho do Botafogo desde 2022, em clássicos, é contra o Fluminense, que também é o que mais enfrentou no período. São 11 jogos no total, sendo três derrotas, um empate e sete vitórias, sendo seis delas, seguidas. Contra o Tricolor, o Glorioso tem 66% de aproveitamento e uma invencibilidade de sete jogos.

Contra o Flamengo, é algo um pouco mais equilibrado. As equipes se enfrentaram nove vezes nos últimos dois anos: cinco derrotas e quatro vitórias, acumulando um aproveitamento de 44%, apesar de vir de duas vitórias seguidas, e uma goleada de 4 a 1.

Em campo, o Clássico da Amizade tem sido um incômodo para os alvinegros. O bom momento do Botafogo não tem refletido para os resultados, mesmo com realidade distantes.

Confira o retrospecto recente dos últimos jogos

Vasco 0 x 1 Botafogo - Carioca 2022

Vasco 2 x 0 Botafogo - Carioca 2023

Botafogo 2 x 0 Vasco - Brasileirão 2023

Vasco 1 x 0 Botafogo - Brasileirão 2023

Vasco 1 x 1 Botafogo - Brasileirão 2024

Apesar dos números, os torcedores têm algo para se apegar: desde que chegou ao Botafogo, o técnico Artur Jorge não sabe o que é perder um clássico. No Brasileirão 2024, são cinco disputados: quatro vitórias e um empate, justamente contra o Vasco, em São Januário.

Agora, o Glorioso recebe o Cruz-Maltino, no Nilton Santos, para quebrar a escrita contra o rival. O Alvinegro é o líder absoluto com 64 pontos, e vai em busca de mais três para manter a distância do vice Palmeiras, com 61. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Bastos, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Vasco, em São Januário pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

