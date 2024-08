Botafogo encaminha retorno do zagueiro Adryelson; veja detalhes da negociação

Adryelson está perto de voltar ao Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 16:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Ainda buscando reforços para a sequência da temporada, o Botafogo iniciou, nos últimos dias, as conversas com o Lyon para repatriar o zagueiro Adryelson, que defendeu o clube nas últimas temporadas.

➡️ Polícia Militar do Rio garante jogos de Botafogo e Fluminense no mesmo dia pela Libertadores

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Mesmo com o desejo de permanecer na Europa, o zagueiro foi convencido pelo Glorioso a retornar, com o acerto tendo se encaminhado nas últimas horas. Agora, basta o aval do Lyon, que detém os direitos do atleta.

De acordo com o Canal do Medeiros, que deu a informação em primeira mão, a proposta do Glorioso é de empréstimo. Desde que chegou ao Lyon, Adryelson atuou em apenas três partidas, totalizando 50 minutos no futebol francês.

Apesar do desejo do atleta e do Botafogo em concretizar a negociação, o movimento não deve ser fácil. Mesmo que o Lyon pertença ao grupo de John Textor, a transferência precisa passar pelo aval dos diretores e do treinador do time francês. A princípio, Adryelson está relacionado para a partida contra o Strasbourg, nesta sexta-feira (30), pela Ligue 1.

Tendo se destacado pelo Alvinegro no Campeonato Brasileiro de 2023, o brasileiro foi levado por John Textor - acionista e dono dos dois clubes - à França em janeiro, em transação que custou cerca de 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões na cotação na época). Seu companheiro de equipe, o goleiro Lucas Perri também foi negociado com o Lyon.

Revelado pelo Sport, Adryelson chegou ao Botafogo em 2022 e disputou 22 jogos com a camisa do Glorioso, marcando quatro gols e dando uma assistência.