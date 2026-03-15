Daronco relata ofensas de Barboza após expulsão em Botafogo x Flamengo

Árbitro do clássico entre Botafogo e Flamengo, Anderson Daronco relatou as ofensas do zagueiro Alexander Barboza após sua expulsão na partida. O defensor argentino recebeu um cartão vermelho nos acréscimos do primeiro tempo após segurar Pedro e impedir uma chance clara e manifesta de gol.

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Na súmula, Daronco revelou o tom das ofensas proferidas por Barboza tanto no campo, quanto no intervalo da partida. O jogador se revoltou com a expulsão e discordou veementemente da decisão da arbitragem.

- Após a expulsão, o atleta correu em minha direção e proferiu as seguintes palavras me ofendendo: "Tu és um desastre, um cagão, não foi falta". O mesmo teve que ser contido pelos seus companheiros. Informo ainda que no intervalo do jogo, o mesmo atleta Alexander Barboza ficou esperando a equipe de arbitragem passar pela zona mista do estádio, partindo em nossa direção sendo contido pelos seguranças do Botafogo e proferiu as seguintes palavras ofendendo a arbitragem: "A la concha de tu madre (a vagina da sua mãe)".

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Anderson Daronco também denunciou ofensas de Joel Carli e Léo Coelho, dirigentes do Botafogo, no intervalo do clássico com o Flamengo. Os cartolas também estavam revoltados com a expulsão de Barboza na reta final da etapa inicial.

- No intervalo da partida, enquanto a equipe de arbitragem passava pela zona mista, o diretor do Botafogo Joel Carli partiu em direção da arbitragem e proferiu as seguintes palavras de forma ostensiva, nos ofendendo: "O que tu marcou naquela falta? Só marca para um lado, ladrão". O mesmo teve que ser contido pelos seguranças do Botafogo. No mesmo momento, Léo Coelho, diretor do Botafogo, partiu para cima da equipe de arbitragem gritando de forma ostensiva nos ofendendo com as seguintes: "O que tu marcou naquela falta? Seu arrogante". O mesmo só não teve acesso físico com a equipe de arbitragem em virtude das grades de proteção da zona mista.

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No momento da expulsão de Barboza, o Flamengo já vencia o Botafogo por 2 a 0, e o Rubro-Negro ampliou o marcador na segunda etapa com um gol de Pedro. Com isso, o Alvinegro não conseguiu deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão.

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