Artur Jorge confirma hegemonia de técnicos portugueses na Libertadores

Campeão da Libertadores com o Botafogo, Artur Jorge confirma a hegemonia de técnicos portugueses na história recente na competição. O treinador se tornou o terceiro treinador de seu país a erguer o troféu desde 2019.

Há cinco anos, Jorge Jesus foi o primeiro português a conquistar a Glória Eterna no comando do Flamengo. Em 2020 e 2021, Abel Ferreira venceu o torneio por duas temporadas consecutivas com o Palmeiras.

Após um hiato de dois anos em que Dorival Júnior e Fernando Diniz foram campeões da Libertadores, Artur Jorge volta a colocar os técnicos portugueses no topo da América do Sul. É a quarta conquista liderada por um europeu nas últimas seis edições da competição.

Além dos três portugueses, a Glória Eterna foi vencida pelo croata Mirko Jozic em 1991 no comando do Colo-Colo, do Chile. O húngaro Bela Guttman foi vice-campeão com o Peñarol sendo derrotado pelo Santos de Pelé.

História de Artur Jorge no Botafogo

Artur Jorge não iniciou o ano de 2024 no Botafogo, e o Glorioso começou sua campanha com Tiago Nunes. No entanto, o brasileiro não resistiu aos maus resultados e foi demitido apesar de ter levado o Alvinegro à fase de grupos da Libertadores.

O comandante fez sua estreia justamente na competição continental diante da LDU, embora tenha sido derrotado na altitude de Quito. Na sequência, o comandante emplacou três vitórias consecutivas no torneio e levou o clube carioca ao mata-mata.

Nas decisões, Artur Jorge foi a mente que levou o Botafogo a eliminar Palmeiras, São Paulo e Peñarol, além de derrotar o Atlético-MG na decisão por 2 a 1. O treinador entra na história do Glorioso como o primeiro campeão da Libertadores pelo Alvinegro.