Botafogo e Mateo Ponte abrem conversa por renovação de contrato

O Botafogo abriu conversas com o lateral-direito Mateo Ponte, de 22 anos, pela renovação do contrato. O uruguaio, contratado no segundo semestre de 2023 junto ao Danúbio, tem vínculo até o fim de 2026.

continua após a publicidade

Conforme apurou a reportagem do Lance!, a tendência é que as partes cheguem a um acordo pela extensão por mais dois anos. Mateo Ponte, adaptado ao Rio de Janeiro e identificado com o projeto da SAF de John Textor, é visto como peça de grande potencial para o elenco e também em cenário de grande valorização.

Logo após o Mundial de Clubes da Fifa, o jogador recebeu proposta do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, mas recusou para seguir no Glorioso. As cifras para o clube ultrapassavam os R$ 30 milhões.

continua após a publicidade

Mateo Ponte deseja permanecer no Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Neto vira dúvida por lesão, mas Botafogo tira do banco possível solução imediata

Mateo Ponte atualmente é opção ao técnico Davide Ancelotti no elenco Alvinegro, que tem Vitinho como titular. O jogador esteve recentemente no 11 inicial, no empate por 1 a 1 com o Vasco, no Nilton Santos, pela fase quartas de final da Copa do Brasil - o Cruz-Maltino avançou nos pênaltis.

Aposta do Botafogo em 2023

Contratado em agosto de 2023 após destaque pelo Danúbio e na campanha do título do Uruguai na Copa do Mundo Sub-20, Ponte custou 2 milhões de dólares (R$ 9,4 milhões na cotação da época) pelo negócio. O camisa quatro soma 71 jogos, com quatro gols marcados e duas assistências - na atual temporada, são 30 aparições e um tento anotado.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo inofensivo é problema sério a ser resolvido rápido

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo