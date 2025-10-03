Botafogo divulga relacionados para duelo com o Internacional; veja desfalques e retornos

O Botafogo divulgou a lista de jogadores relacionados para a partida deste sábado (4), contra o Internacional, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Davide Ancelotti, técnico do Alvinegro, tem desfalques importantes para o jogo e um retorno no setor de meio-campo.

continua após a publicidade

➡️ Botafogo vê lista de pendurados preocupar para clássico após a Data Fifa

➡️ Filha mais nova de Garrincha morre aos 44 anos em Bangu, no Rio de Janeiro



A lista de ausências é grande. Davide não terá peças de ofício na lateral esquerda, já que Cuiabano está suspenso, e Marçal e Alex Telles afastados por lesão. Além do trio, Kaio Pantaleão, zagueiro, também lesionado, fica fora enquanto aguarda resultados de exames de imagem — a situação do defensor preocupa após problema no joelho esquerdo.

Com isso, o técnico italiano convocou os jovens da base Gabriel Abdias e Justino para incorporarem a lista. Eles se juntam a Rhyan Luca, goleiro, Cauã Zappelini, meia, e Kadir, atacante, que já vinham sendo relacionados para os jogos do Brasileirão.

continua após a publicidade

Botafogo tem retorno importante

Desfalque nos três últimos jogos por lesão muscular, o meia-atacante Joaquín Correa volta a ficar à disposição e aumenta o leque para o setor de criação, ao lado de Savarino e Santi Rodríguez.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Léo Linck, Raul e Rhyan Luca.

Defensores: Alexander Barboza, David Ricardo, Gabriel Abdias, Gabriel Bahia, Justino, Mateo Ponte e Vitinho.

Volantes: Allan, Marlon Freitas e Newton.

Meias-atacantes: Cauã Zappelini, Joaquín Correa, Santi Rodríguez e Savarino.

Atacantes: Arthur Cabral, Artur, Chris Ramos, Jeffinho, Kadir, Mastriani e Matheus Martins.