Savarino é o último do 'quarteto mágico' a deixar o Botafogo

"O último a sair apague a luz". A iminente saída de Savarino do Botafogo dá ponto final a qualquer representação do incrível ataque do Glorioso em 2024, ano das conquistas do Brasileirão e da Libertadores. O camisa 10 foi o último a deixar o clube e deixará saudade no coração do torcedor alvinegro.

Primeiro Thiago Almada e Luiz Henrique, ambos no início de 2025, depois Igor Jesus no segundo semestre e agora Savarino, nos primeiros momentos da primeira janela de 2026. Os quatro encantaram com a camisa alvinegra e foram peças-chave na virada de chave do Glorioso na retomada ao protagonismo.

Somados, os quatro entregaram ao Botafogo o mais alto nível da história recente. Difícil será ver no clube da estrela solitária uma engrenagem que dê tão certo como esta.

Savarino fez história com a camisa 10 do Botafogo (Foto: André Fabiano/Código19/Gazeta Press)

Savarino e sua identificação com o Botafogo

O caso de Savarino é o de maior peso. Inicialmente jogador tratado como inegociável que, mesmo com sondagens de clubes do exterior na temporada passada, se recusou a deixar o Rio de Janeiro. O venezuelano caiu nas graças da torcida e recebeu até um mosaico no Nilton Santos em sua homenagem.

Ainda que o 2025 não tenha sido perto do nível de intensidade e qualidade, o camisa 10 estava nos planos da comissão técnica de Martín Anselmi, que foi só elogios em sua apresentação. Savarino havia recusado proposta do Fluminense, mas voltou atrás para defender o rival em um contrato válido por quatro temporadas.

Pela segunda vez no ano, o Botafogo perde um líder — antes, Marlon Freitas havia pedido para ser negociado com o Palmeiras. Isso passa muito pelo planejamento da SAF, sua visão sobre prioridades no elenco e o momento financeiro. Sai Savarino, afirmado e identificado, e chega Wallace Davi, jovem de 18 anos a construir sua trajetória.

Savarino chegou ao Glorioso no início de 2024 após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Foram 103 jogos com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas pelo Alvinegro.