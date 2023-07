Sob o comando do técnico Fábio Carille, o time paulista encerrou o primeiro turno com 47 pontos dos 57 disputados, em 2017, e ergueu a taça ao fim daquela temporada. Além disso, chegou a metade do campeonato de forma invicta, com 14 vitórias e 5 empates, perdendo a invencibilidade apenas no returno, no dia 19 de agosto, contra o Vitória, em Itaquera.