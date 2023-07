Ao que tudo indica, há possibilidade do Glorioso ter novo público entrando no TOP-10. Durante esta temporada, a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco levou 35.110 pagantes e se tornou a maior do Brasileirão. A maior da temporada foi o confronto com o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. Mas ainda há outros momentos nos quais a torcida alvinegra compareceu em peso.