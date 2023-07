Líder isolado do Brasileirão, o Botafogo tem feito uma grande campanha neste primeiro turno e já soma 11 pontos na frente do Grêmio (que tem um jogo a menos), atual segundo colocado. Para se manter firme na briga pelo título, o Alvinegro terá pela frente o Coritiba, neste domingo, às 16h, no Nilton Santos, pela 17ª rodada.