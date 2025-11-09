Botafogo defende invencibilidade contra o Vitória e busca desempate histórico

O Botafogo não perde para o Vitória há nove jogos: foram cinco vitórias e quatro empates no período. Caso vença a equipe baiana neste domingo (9), o Alvinegro também conseguirá o desempate histórico do confronto - os dois times se enfrentaram 50 vezes, com 17 triunfos para cada lado e 16 empates.

O jogo acontece no Barradão, em Salvador, onde a invencibilidade alvinegra é até mais impressionante: sete partidas sem perder, com cinco vitórias.

A última vez que o Botafogo perdeu para o Vitória foi por 3 a 2 no Brasileirão de 2017, no dia 1º de outubro, no Nilton Santos. E olha que o Alvinegro vencia até os acréscimos, mas tomou gols de André Lima, ex-Glorioso, e Danilinho. Os dois tentos do time da casa foram marcados por Brenner.

Já o tropeço mais recente em visita ao Barradão foi pelo Brasileirão de 2014, no dia 4 de outubro. 2 a 1 para o Vitória, com dois gols do meia Marcinho - Rogério fez para os visitantes.

A lista de confrontos entre as equipes na série de invencibilidade botafoguense também inclui jogos pela Copa do Brasil e Série B. Relembre abaixo.

Botafogo 0 x 0 Vitória - Brasileirão

16 de julho de 2025, Estádio Nilton Santos

Botafogo 1 x 1 Vitória - Brasileirão

23 de novembro de 2024, Estádio Nilton Santos

Vitória 0 x 1 Botafogo - Brasileirão

11 de julho de 2024, Barradão

Vitória 1 x 2 Botafogo - Copa do Brasil

22 de maio de 2024, Barradão

Botafogo 1 x 0 Vitória - Copa do Brasil

2 de maio de 2024, Estádio Nilton Santos

Vitória 0 x 0 Botafogo - Série B

29 de setembro de 2021, Barradão

Botafogo 1 x 0 Vitória - Série B

30 de junho de 2021, Raulino de Oliveira

Vitória 3 x 4 Botafogo - Brasileirão

23 de setembro de 2018, Barradão

Botafogo 1 x 1 Vitória - Brasileirão

27 de maio de 2018, Estádio Nilton Santos

Registro da vitória do Alvinegro por 4 a 3 no Barradão, em setembro de 2018 (Foto: Maurícia da Matta / Vitória EC)

Botafogo deve repetir escalação contra o Vitória

Pela primeira vez em quatro meses de trabalho, Davide Ancelotti deve repetir uma escalação em dois jogos consecutivos. O time que venceu o Vasco por 3 a 0 na última rodada do Brasileirão, com ótimo desempenho, está completo à disposição para a partida contra o Vitória deste domingo (9), que acontece às 16h (de Brasília).

A escalação do clássico, que deve ser repetida, teve: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas e Danilo; Santi Rodríguez, Savarino e Joaquín Correa; Arthur Cabral.