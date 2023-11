O Botafogo decidiu buscar um novo treinador para substituir Lúcio Flávio no comando da equipe, que lidera o Campeonato Brasileiro. Por enquanto, o ex-jogador do clube continua no cargo e pode treinar o time alvinegro diante do Bragantino, no domingo (12), caso a SAF ainda não tenha acertado com outro profissional. A informação é do "ge".