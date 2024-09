Botafogo conta com escrita da ‘era Textor’ para enfrentar o São Paulo pela Libertadores

Tiquinho Soares comemora gol sobre o São Paulo, no Morumbis, pelo Brasileirão. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 18/09/2024 - 05:20 • Rio de Janeiro

O Botafogo volta à campo pelo jogo de ida das quartas de final Libertadores nesta quarta-feira (18), contra o São Paulo, a partir das 21h30 (Brasília), no Nilton Santos. O Glorioso tem bons motivos para acreditar na vitória e buscar a vantagem para decidir fora de casa.

▶️ Botafogo vive momento de ascensão e contraste com 2023; veja o que mudou

▶️ Artur Jorge tem dúvidas nas laterais do Botafogo para enfrentar o São Paulo

O retrospecto recente é favorável aos donos da casa. Desde que John Textor assumiu o clube, o Botafogo não saber o que é perder para os tricolores. Nos últimos dois anos, foram cinco confrontos entre os dois: três vitórias alvinegras e dois empates.

São Paulo 2 x 2 Botafogo - Brasileirão 2024

São Paulo 0 x 0 Botafogo - Brasileirão 2023

Botafogo 2 x 1 São Paulo - Brasileirão 2023

São Paulo 0 x 1 Botafogo - Brasileirão 2022

Botafogo 1 x 0 São Paulo - Brasileirão 2022

Mas a verdade é que a invencibilidade do Glorioso já dura há quatro anos. A última derrota para o São Paulo foi em dezembro de 2020, na 18° rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista venceu, em casa, por 4 a 0, com gols de Brenner (duas vezes), Reinaldo e Hernanes.

Com a vitória, o São Paulo terminou o primeiro turno como líder da competição. Por outro lado, o time carioca já estava na zona de rebaixamento brigando para não cair, o que acabou se concretizando ao fim da temporada.

A realidade agora é outra, o Alvinegro é líder isolado do campeonato nacional e vive uma ascenção no desempenho da equipe. O Botafogo de 2024 se mostrou preparado para lidar com momentos decisivos com vitórias e classificações que mostraram a força do coletivo e de uma mentalidade amadurecida. A classificação contra o Palmeiras na Libertadores e a goleada sobre o Flamengo exorcizaram possíveis fantasmas que poderiam tirar o sono dos torcedores pelos acontecimentos do ano passado.

Em questão de momento, o time de General Severiano também leva a melhor. O time de Artur Jorge não sabe o que é perder há seis jogos. Já o Tricolor vive momento de instabilidade com duas derrotas nos últimos cinco jogos.

No retrospecto geral, os clubes se enfrentaram 108 vezes na histórias e o São Paulo leva breve vantagem: 40 vitórias para o carioca, 25 empates e 43 vitórias para o paulista. Mas quando o assunto é jogar em casa, o Botafogo leva a melhor: em 53 jogos, são 28 vitórias para o Alvinegro, 23 empates e 12 vitórias do Soberano.

Confira a provação escalação: John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Marçal (Alex Telles); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.