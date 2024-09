Botafogo se prepara para o confronto contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/09/2024 - 20:17 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo realizou nesta terça-feira (17), o último treinamento, no CT Lonier, antes do confronto contra o São Paulo, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O técnico Artur Jorge tem todos os considerados titulares a disposição, no entanto, as laterais do Alvinegro ainda são um ponto de interrogação, para a partida que acontecerá na próxima quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

No último sábado (14), o lateral-direito Vitinho fez a sua estreia com a camisa do Glorioso, mas foi obrigado a deixar o campo por sentir cãibras. Apesar do ocorrido, o jogador treinou normalmente e é opção para a partida. Vale lembrar que Mateo Ponte também tem chances de começar jogando. Na lateral-esquerda, é provável que Marçal seja mantido, e Alex Telles comece no banco.

Os onze iniciais só devem ser anunciados na preleção, horas antes da partida, no palco do jogo.

Provável escalação

John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Barboza e Marçal (Alex Telles); Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino e Thiago Almada; Igor Jesus.

Alex Telles pode começar jogando, contra o São Paulo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo enfrentará sequência de jogos decisiva, nos próximos dias. O Alvinegro encara: São Paulo, nesta quarta, clássico com o Fluminense, sábado, e a decisão da vaga na semifinal, contra a equipe paulista, na quarta-feira seguinte.