Botafogo confia no retrospecto em casa para avançar na Libertadores

Com seis pontos na tabela de classificação e em terceiro lugar no Grupo A, a situação do Botafogo na Libertadores inspira cuidados. Um tropeço nesta quarta-feira (14) diante do Estudiantes, no Nilton Santos, pode representar inclusive a queda precoce na competição continental. Mas o time do técnico Renato Paiva tem um trunfo: o fator casa. Isso porque os resultados da equipe em seu estádio desde que o português assumiu o comando técnico estão próximos da perfeição.

continua após a publicidade

➡️Análise: Opção de Paiva mostra que o bom futebol do Botafogo ainda existe

Desde o início de abril, o Botafogo jogou seis vezes no Nilton Santos, com cinco vitórias e um empate. E os dois últimos jogos do time na fase de grupos da Libertadores serão justamente no estádio, diante dos argentinos e da Universidad de Chile, no dia 27.

Renato Paiva reconhece que a equipe consegue fazer jogos melhores em casa do que fora. Ele vai além, e diz que o Botafogo tem “duas caras”.

— Não joga em casa da mesma forma como joga fora, e não tem os resultados em casa da mesma forma que têm fora. Isso é da nossa responsabilidade de corrigir — disse o técnico do Botafogo no domingo, logo após a goleada por 4 a sobre o Internacional, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

— Talvez o piso sintético possa ter alguma influência. Apesar de nós só treinarmos aqui na véspera do jogo, estamos sempre a treinar em gramado natural. Mas sinto que é o conforto dos jogadores, de conhecerem bem o estádio, de terem a sua torcida, de jogar em casa — considerou Renato Paiva.

Botafogo marcou 16 gols em seis partidas em casa

Nos seis jogos que teve no Nilton Santos sob o comando de Renato Paiva, o Botafogo marcou 16 vezes, e foi vazado em apenas duas. Foi no empate por 2 a 2 com o São Paulo, pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

É esse poderio como mandante que dá esperança ao time de seguir na Libertadores. Se vencer as duas partidas, o Botafogo tem chances até mesmo de terminar como primeiro no grupo. Nesse caso, precisará tirar a diferença no saldo de gols para o Estudiantes, ou então torcer por um tropeço dos argentinos na partida derradeira, diante do Carabobo.