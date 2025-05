Renato Paiva teve na noite desse domingo (11) seu grande acerto desde que chegou ao Botafogo. Ao deixar de lado o temor (justificável) de perder peças para a partida decisiva com o Estudiantes e escalar o que tinha de melhor para enfrentar o Internacional, o treinador deu ao time e à torcida a confiança que precisavam para iniciar a semana do jogo mais importante do ano até aqui.

Porque o Botafogo goleou ao natural, deixou seu torcedor em êxtase na levemente chuvosa noite de Dia das Mães, e fez seus jogadores passarem pela zona mista em meio a sorrisos, cientes de que haviam feito seu trabalho no Brasileirão com maestria.

Imagine, pois, se a opção do alvinegro carioca tivesse sido a mesma do Internacional. Os gaúchos também têm seu jogo do ano esta semana — na quinta, o Internacional encara o Nacional, no Uruguai —, e por causa disso Roger Machado decidiu mandar a campo um time entre o misto e o reserva. Nem no banco ficaram os principais titulares. Resultado? O Inter inicia a semana goleado, com o elenco abatido e com o torcedor com mais críticas do que esperanças. Foi uma boa escolha?

Botafogo mostra que gols também vêm pelos lados

Claro que Renato Paiva correu riscos ao mandar a campo os titulares que tinha à disposição. Igor Jesus levou uma entrada dura de Ronaldo ainda no primeiro tempo e deixou os pouco mais de sete mil torcedores do Botafogo presentes no Nilton Santos em agonia.

Mas o treinador também teve ganhos no aspecto tático. Voltou a escalar Cuiabano na meia, e agora o técnico português já sabe que pode contar com o ala como ponteiro, e até mesmo para marcar gols. Aliás, o Sofascore fez um levantamento que apontou que, desde que Renato Paiva assumiu a equipe, 39% dos gols do Botafogo foram feitos por laterais. Apenas os atacantes, que marcaram 44% do total, estão à frente.

A goleada desse domingo foi construída com tanta naturalidade que ficou difícil apontar problemas no time. Mas eles existem, e certamente serão colocados à prova diante do Estudiantes. Os argentinos certamente não darão os amplos espaços que os colorados deram, e a menos que o Botafogo consiga marcar um gol logo no início na quarta-feira, o time terá que enfrentar também a impaciência.

Mas pelo menos todos iniciam a semana sabendo que o bom futebol do Botafogo ainda existe.