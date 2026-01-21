Botafogo com titulares: que esperar do time de Martín Anselmi?

O Botafogo vai a campo nesta quarta-feira (21) pela primeira vez na temporada com o grupo principal, agora comandado pelo argentino Martín Anselmi. O jogo contra o Volta Redonda, no Nilton Santos, pela terceira rodada do Campeonato Carioca, marca o início do trabalho do novo técnico, que tem resumido seu estilo em uma palavra: atacar.

Em um primeiro momento, a tendência é que Anselmi faça valer a preferência por um sistema com linha de três zagueiros para saída de jogo. Os laterais viram alas, as peças de meio-campo jogam de forma aproximada e isso deixa o campo de ataque melhor distribuído e com mais oportunidades.

Na entrevista coletiva de apresentação, Martín Anselmi escancarou a vontade de uma passagem vencedor. A mentalidade do novo técnico chamou atenção pelos pedidos de personalidade, garra e organização.

— Não gosto de falar de sistema táticos, de números, isso são coisa de vocês (jornalistas). Ao final, gosto de falar de essência. Gosto que minhas equipes tentem ter uma essência dentro de campo. Que seja um ser vivo, que não seja uma equipe que não transmita nada. É isso que a gente de Botafogo temos que entregar. Nossa essência é ser intenso, pressionar alto e atacar. Tente controlar a partida com a bola, que marque alto. O sistema final é uma posição dentro com de campo. Isso pode mudar o tempo todo — disse o técnico do Botafogo.

— A essência é o que vamos fazer. É buscar o gol rival. Creio que quero deixar dentro de campo de jogo é a nossa essência, ser intenso, ser competitivo. Quero ressaltar a palavra competir, isso nunca pode faltar. Competir, dar o máximo, 100% durante cada ação da partida, sem importar com o resultado e sem desculpas — completou.

Danilo em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo intenso

O elenco principal do Botafogo treina no CT Lonier deste o dia 4 de janeiro, um dia após a chegada do treinador ao Brasil com sua comissão técnica. O dia a dia tem sido marcado por muito desenvolvimento do novo modelo de trabalho, metodologia e recondicionamento físico. Tudo aponta para um Botafogo mais combativo em relação ao que foi em 2025.

O provável Botafogo para enfrentar o Volta Redonda tem Neto; Bastos, Alexander Barboza e Marçal; Vitinho, Allan, Danilo, Álvaro Montoro e Alex Telles; Artur e Arthur Cabral.

