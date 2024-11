Botafogo assina com jovem e fixa multa em R$ 120 milhões

Felipe Januário assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 19:05 • Rio de Janeiro

O Botafogo assinou nesta semana o primeiro contrato profissional com o jovem Felipe Januário, lateral-esquerdo da categoria sub-17.

Após defender o Audax Rio, o atleta chegou ao Glorioso no fim de 2023. Destaque na base, Felipe ganhou projeção dentro do clube carioca e assinou contrato válido por três temporadas e com multa rescisória de R$ 120 milhões.

Na atual temporada, o latera-esquerdo acumula 30 partidas, a maioria delas pela equipe sub-17, onde é titular absoluto. Ele também chegou a entrar em campo pelo sub-20, no torneio OPG, competição que o Botafogo enfrente o Nova Iguaçú na decisão.

- No dia 31/10 eu assino meu primeiro contrato profissional, quero agradecer a todos que me ajudaram nessa caminhada, que nunca me deixaram desistir, obrigado também ao Botafogo por essa oportunidade que me deram - publicou o jovem em suas redes sociais.

Apesar dos números positivos nas categorias de base, Felipe Januário ainda não balançou as redes em 2024 - seja pela categoria sub-17 ou sub-20.

Felipe Januário durante assinatura de contrato com o Botafogo (Foto: reprodução)

Botafogo aposta nas categorias de base para manter sucesso

A ampliação dos contratos de destaques das categorias de base é uma aposta do Botafogo a longo prazo para manter as campanhas de destaque no cenário nacional.

Nos últimos dias, a direção do Glorioso extendeu o contrato do meio-campista Bernardo Valim, de 18 anos, que defende a equipe sub-20.