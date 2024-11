Botafogo ou Lyon, qual o clube principal de John Textor? Veja análise de Braune

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 17:51 • Rio de Janeiro (RJ)

O Lance! entrevistou o influenciador Daniel Braune para o terceiro episódio do programa "A Coletiva", no YouTube. Jornalista formado na PUC-Rio e apaixonado pelo Botafogo, Braune começou sua trajetória com a página Braunefogo em 2017, com crônicas sobre o Alvinegro. No bate-papo, ele diz o que pensa da SAF e se acredita que o Alvinegro será campeão da Libertadores. Além disso, Braune opina sobre Seleção Brasileira, Olimpíadas e muito mais. Assista ao vídeo acima.

Daniel Braune concedeu entrevista para o Lance! (Foto: Lance!)