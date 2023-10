Em 2021, Messi conquistou sua sétima bola de ouro enquanto Cristiano Ronaldo ficou fora do top 5 (6º lugar). A página "Cristiano Ronaldo - O Lendário" publicou um post nas redes sociais criticando a colocação do português no ranking e afirmando que o atleta do Inter Miami é favorecido pela entidade que entrega a premiação. A postagem contou com o 'like' de CR7, que ainda comentou "factos".