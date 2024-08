Botafogo apresenta início de returno irregular, mas acerta no tom da paciência

Botafogo confia na paciência no Brasileirão para seguir em busca do título após 29 anos (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

No segundo turno, o Botafogo apresenta uma campanha irregular com apenas sete pontos somados em 15 disputados. É um início pior em relação aos cinco primeiros jogos do Brasileirão, em que conquistou três vitórias, mas sofreu com duas derrotas.

Por conta do empate com o Bahia, o Alvinegro deixou a liderança escapar para o Fortaleza, que soma um ponto a mais em relação ao Glorioso. No entanto, o técnico Artur Jorge acerta em pregar o discurso da paciência devido aos 14 jogos restantes no Campeonato Brasileiro.

Em 2023, o Botafogo liderava a competição com sete pontos de vantagem sobre o Palmeiras ao fim da 24ª rodada. Flamengo e Atlético-MG não se encontravam na zona de classificação para a Libertadores, enquanto Fluminense e Athletico-PR ocupavam vagas no G6.

Em 14 partidas, o Campeonato Brasileiro deve passar por constantes trocas de posições entre os clubes que brigam pelo topo. Não há desespero com apenas um ponto de desvantagem para o líder e com confrontos diretos com Fortaleza e Palmeiras em casa.

- Para nós é muito simples, faltam 14 jogos. Da mesma forma que não olhávamos para aquilo que era a classificação até aqui, a situação é a mesma porque sabemos que temos muitos jogos por jogar. O que vamos fazer daqui para frente é que vai nos levar, ou não, ao lugar que ambicionamos. Somamos mais um ponto no campeonato - disse Artur Jorge após o empate com o Bahia.

O duelo contra o Fortaleza no próximo fim de semana é chave para retomar a confiança do elenco e dos torcedores, além da liderança. Principalmente após o trauma deixado pela última temporada, em que deixou o título escapar após ter uma grande vantagem em dado momento do Brasileirão.

Na temporada passada, os quatro primeiros colocados na 24ª rodada conquistaram vagas para a Libertadores, enquanto o Palmeiras, que ocupa a vice-liderança, se sagrou campeão. O Alvinegro precisa dar sequência ao bom trabalho e seguir sonhando alto.