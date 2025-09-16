Botafogo anuncia renovação de contrato de Mateo Ponte

O Botafogo anunciou nesta terça-feira (16) renovação do contatro de Mateo Ponte. O lateral-direito assina com o Glorioso até julho de 2028, conforme antecipado pela apuração do Lance!. O vínculo anterior ia até 2026 e é extendido por mais dois anos.

Por meio das redes sociais, o clube informou a extensão do contrato e celebrou a suquência do uruguaio na equipe.

— Botafogo acerta novo vínculo com Mateo Ponte, defensor uruguaio do Fogão, válido até 31 de julho de 2028. Que a nossa caminhada siga com muita garra, energia, boas atuações e vitórias, representando cada vez mais o torcedor botafoguense dentro de campo! SIIII, MATEO! — escreveu o Glorioso.

Em entrevista à "Botafogo TV", Ponte comemorou a renovação e dedicou a oportunidade ao elenco alvinegro.

— Muito feliz por essa renovação. Uma conquista minha, como jogador, mas também do grupo, dessa família, porque são eles que estão no dia a dia comigo, me ajudando a crescer como pessoa e como jogador. Muito feliz de ficar até 2028 aqui em casa, no Nilton, no CT, e estar com toda a torcida e o Botafogo.

Mateo Ponte atualmente é opção ao técnico Davide Ancelotti no elenco Alvinegro, que tem Vitinho como titular. O jogador esteve recentemente no 11 inicial, no empate por 1 a 1 com o Vasco, no Nilton Santos, pela fase quartas de final da Copa do Brasil - o Cruz-Maltino avançou nos pênaltis.

Contratado em agosto de 2023 após destaque pelo Danúbio e na campanha do título do Uruguai na Copa do Mundo Sub-20, Ponte custou 2 milhões de dólares (R$ 9,4 milhões na cotação da época) pelo negócio. O camisa quatro soma 71 jogos, com quatro gols marcados e duas assistências - na atual temporada, são 30 aparições e um tento anotado.

