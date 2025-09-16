O Botafogo informou na tarde desta terça-feira (16) que o goleiro Neto sofreu uma ruptura completa do retofemoral da coxa direita. O tempo estimulado de recuperação da lesão é de 12 a 20 semanas, assim, é provável que o jogador perca o restante da temporada.

O clube comunicou, ainda, que o arqueiro sera submetido à cirurgia nos próximos dias para reparo da contusão. Confira abaixo a nota do Glorioso.

— O goleiro Neto sofreu ruptura completa do retofemoral da coxa direita, com recuperação estimada entre doze e vinte semanas. O arqueiro será submetido a cirurgia nos próximos dias. Desejamos força e uma boa recuperação ao atleta — escreveu o Alvinegro.

Números de Neto pelo Botafogo

Neto chegou ao Botafogo no início de agosto para substituir John, na época próximo de reforçar o West Ham e que se transferiu para o Nottingham Forest ao final da janela. Desde então, o novo goleiro alvinegro entrou em campo quatro vezes pelo Glorioso, com quatro gols sofridos.

O camisa 22 precisou ser substituído aos 46 minutos do primeiro tempo na derrota para o São Paulo, no último domingo (14). Ele caiu com dores após chutar e bola, recebeu atendimento deixou o campo para dar lugar a Léo Linck logo antes do intervalo.

