Botafogo anuncia novidade para clássico contra o Fluminense

20/09/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro

O Botafogo anunciou, nesta sexta-feira (20), que terá um elemento novo para enfrentar o Fluminense neste sábado (21), pelo Brasileirão. Dando continuidade ao planejamento da linha passado, presente e futuro, o Alvinegro lançou o uniforme três para a temporada 2024/2025. A camisa é toda branca e representa o futuro com os dizeres: "O Futuro é Glorioso".

Recém chegado ao clube, Alex Telles fez parte do ensaio fotográfico de apresentação. Além do lateral, Igor Jesus e Thiago Almada também posaram com o novo uniforme. Nas redes sociais, os torcedores comemoraram o lançamento e elogiaram o novo modelo.

Veja as informações divulgadas pelo site oficial do Botafogo sobre o lançamento e vendas:

"A última fase da Jornada Alvinegra chegou! Com o olhar para o Futuro Glorioso, Botafogo e Reebok apresentam o uniforme III para a temporada 2024/25! A inovadora camisa branca estreia na partida deste sábado (21), contra o Fluminense, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. As peças estarão à venda em breve, nas lojas físicas da Botafogo Store e também no site: store.botafogo.com.br!

Inspirado na linha do tempo para lançar a coleção 2024/25, o Botafogo iniciou a 'Jornada Alvinegra' honrando o passado com a apaixonante camisa listrada. Logo em sequência, exaltou a chama botafoguense na camisa preta, que simbolizou o presente, e agora convoca os seus torcedores para criar o futuro. No terceiro ato da campanha, o Clube e a Reebok projetaram o Uniforme Branco com uma ideia futurista. Afinal, o Mais Tradicional também é o Clube do futuro!"

