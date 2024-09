Botafogo pode ampliar feito histórico em clássico contra o Fluminense; entenda

Botafogo saiu vitorioso sobre Fluminense no primeiro turno do Brasileirão 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 20/09/2024 - 04:40 • Rio de Janeiro

Fluminense e Botafogo se enfrentam neste sábado (21), às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pela 27ª rodada do Brasileirão. Neste confronto, o Glorioso pode ampliar a marca história de maior sequência de vitórias do "Clássico Vovô" contra o Tricolor.

Atualmente na liderança do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro venceu o último encontro das equipes por 1 a 0, no primeiro turno, chegou a cinco vitórias seguidas e rompeu a maior marca de invencibilidade do duelo. Desde 2023, o Fogão venceu todos os confrontos contra o clube de Laranjeiras.

Antes, o Tricolor era detentor da maior sequência de invencibilidade, quando saiu vitorioso quatro vezes seguidas entre 2021 e 2022.

Fluminense e Botafogo já se enfrentaram em 339 jogos na história, com 123 vitórias do Flu, 103 empates e 113 vitórias do Glorioso. Como mandante, o Alvinegro tem vantagem, com 66 vitórias, 50 empates e 39 derrotas em 155 jogos.

O histórico do clássico tem confrontos por Brasileirão, Copa Sul-Americana, Torneio Rio-SP, e Campeonato Carioca. Nestes, o Fogão leva vantagem no Brasileirão e no Rio-SP. Ao todo, o Botafogo marcou 451 gols e sofreu 489.

Com 53 pontos, três a mais que o vice-líder Palmeiras, o Botafogo quer vencer o Clássico Vovô para manter o topo da tabela. Do outro lado, o Fluminense é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos, e deseja abrir vantagem dos times da parte de baixo.