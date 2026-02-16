Edenilson chega ao Rio para assinar com o Botafogo: 'Um desafio'

Novo reforço do Botafogo, Edenilson chegou ao Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16) para assinar com o Glorioso até o fim do ano. O meio-campista, que irá rescindir o seu contrato com o Grêmio, enalteceu esse momento em sua carreira, classificando a sua chegada ao clube carioca como "um desafio".

- Primeiramente, estou muito feliz de estar vestindo uma camisa tão grande igual a do Botafogo. Um desafio. Estou muito entusiasmado. Certeza que seremos muito felizes juntos. Tenho muita entrega, luta. Acho que é o que pede uma camisa tão grande com a história do Botafogo. Espero corresponder dentro de campo e demonstrar - disse Edenilson, em entrevista ao "BTB Sports".

Edenilson, reforço do Botafogo, chega ao Rio (Foto: BTB Sports)

Edenilson é aguardado no Lonier, centro de treinamento do Botafogo, para realizar exames médicos e, posteriormente, assinar vínculo com o Alvinegro. Posteriormente, a contratação será anunciada pelo clube.

Na última temporada, Edenilson foi peça importante em campanha de recuperação do Grêmio, que deixou a briga contra o rebaixamento sob comando de Mano Menezes. No clube desde 2024, disputou 90 jogos e marcou nove gols com a camisa tricolor.

Anteriormente, Edenilson atuou por Corinthians, Internacional, Atlético-MG e Grêmio. Entre as passagens por Timão e Colorado, passou três anos no futebol italiano. Foi com a camisa do time paulista que conquistou cinco dos sete títulos de sua carreira, incluindo os mais importantes: Brasileirão (2011) e Libertadores (2012). As outras duas conquistas foram o bicampeonato mineiro com o Galo.

Aos 36 anos, o atleta agregaria experiência e versatilidade ao elenco alvinegro. Ao longo da carreira, ficou conhecido por desempenhar diferentes papeis no setor de meio-campo, como volante ou aberto pelos lados, e chegou a atuar também como lateral.

