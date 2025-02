Botafogo anuncia contratação do atacante Nathan Fernandes

O Botafogo anunciou oficialmente a contratação do atacante Nathan Fernandes nesta sexta-feira (14). O jogador de 19 anos, vindo do Grêmio, assinou com o clube até o final de 2029. Sua chegada ao Rio de Janeiro está prevista após a participação no Sul-Americano sub-20, na Venezuela. Detalhes sobre sua apresentação serão divulgados pelo Botafogo em breve.

Nathan, natural do Rio de Janeiro, destacou-se no Grêmio com quatro gols e uma assistência em 50 jogos. Além disso, contribuiu para a conquista do Campeonato Gaúcho, agregando experiência à sua juventude. Com 1,76m, sua velocidade e habilidade foram decisivas para o interesse do Botafogo.

A operação gira em torno de US$ 3 milhões (cerca de R$ 17 milhões na cotação atual), podendo chegar a US$ 7 milhões (R$ 40 milhões) caso Nathan Fernandes cumpra metas. Agora, o clube corre para registrar o atacante no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que o jogador estja apto para atuar contra o Racing, pela Recopa.

Nathan Fernandes está no Sul-Americano sub-20

Vale destacar que Nathan Fernandes está disputando o Sul-Americano sub-20 com a Seleção Brasileira. O atacante lesionou a coxa esquerda contra a Colômbia, no dia 7 de fevereiro, e não tem entrado em campo.

