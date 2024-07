Botafogo anuncia a contratação do diretor Pedro Martins

(Foto: Divulgação/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 19:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Pedro Martins é o novo diretor executivo de futebol do Botafogo. O dirigente chega para assumir o cargo que estava vago desde a saída de André Mazzuco.

Nas primeiras palavras como novo diretor do Botafogo, Pedro Martins agradeceu a oportunidade ao dono da SAF, John Textor. Além disso, o dirigente afirmou que é "mais um escolhido".

É um prazer enorme fazer parte de um clube da grandeza do Botafogo. Tenho acompanhado a evolução da gestão na era SAF e terei a oportunidade de colaborar com esse crescimento. Chego muito animado com o desafio e agradeço ao John Textor, Thairo Arruda e Alessandro Brito pela confiança. Sou mais um “escolhido”. Garanto muita dedicação para ajudar o Glorioso a conquistar os objetivos esportivos — afirmou Pedro Martins

Pedro Martins teve uma curta e recente passagem por um rival do Botafogo: o Vasco. O diretor ficou menos de dois meses no Cruz-Maltino e foi responsável por contratar o técnico português, Álvaro Pacheco.

O início da carreira de Pedro Martins foi no Departamento de Informação do Athletico-PR. O novo dirigente do Botafogo também foi diretor de futebol da Ferroviária, VP de Competições na Federação Paulista de Futebol. Além disso, o currículo do executivo tem passagens pelo Queens Park Rangers, da Inglaterra, e pelo Cruzeiro.