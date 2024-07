Júnior Santos tem fratura constatada e não tem previsão de retorno ao Botafogo

(Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 11:42 • Rio de Janeiro

O Botafogo informou que Júnior Santos passou uma cirurgia sem previsão de retorno. Segundo o clube, o atleta foi submetido a exame de imagem que confirmou fratura na tíbia. Ele já iniciou o tratamento, realizará novos exames e será avaliado diariamente.

No jogo contra o Internacional, neste sábado (20), o jogador deixou o campo aos nove minutos do segundo tempo, ao sentir dores na perna esquerda, próximo ao tornozelo.

A fratura de tíbia é uma lesão que pode surgir no osso da canela, podendo causar sintomas como dor intensa na canela, joelho ou tornozelo, inchaço, deformidade da região ou dificuldade para andar.

Júnior Santos vem sendo um dos principais jogadores do Botafogo na temporada, inclusive como artilheiro do time na temporada, com 18 gols. O atacante deve ficar fora do jogo contra o São Paulo nesta quarta-feira, no Morumbis, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

Outro jogador do Glorioso que passou por cirurgias foi o meia Eduardo, que contundiu o músculo anterior na coxa direita em partida contra o Vitória.

Júnior Santos é o artilheiro do Botafogo na temporada, com 18 gols (Foto: Vitor Silva/Botafogo)