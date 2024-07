Botafogo pode perder joia da base para o Milan

Foto: Divulgação







Escrito por Lance! • Publicada em 23/07/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo pode perder uma das grandes joias da base nas próximas semanas. De acordo com o portal italiano Tutto Mercato Web, o Milan buscou informações sobre o atacante Batata, de 18 anos.

De acordo com os italianos, Batata iria para o Milan Futuro, que disputa a Série C do Campeonato Italiano. O Glorioso ficaria com 25% do jogador. Outro fato que facilitaria a ida do atacante é o passaporte europeu do jogador. O jogador atuou duas vezes pela equipe principal em 2024, mas não balançou as redes.

Foto: Reprodução

