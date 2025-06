Com apoio da torcida, Botafogo embarca para a disputa do Mundial

O Botafogo se despediu do Rio de Janeiro para viajar e disputar a Copa do Mundo de Clubes, que será disputada nos Estados Unidos. Cerca de 200 torcedores tiveram presentes no Aeroporto do Galeão para o embarque do atual campeão da Libertadores para a competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

A delegação alvinegra está prevista para decolar por volta das 21h05. O desembarqueb nos EUA deve acontecer por volta das 10h (horário de Brasília). A equipe chegará em Los Angeles, mas ainda terá que fazer um trajeto de cerca de 150 quilometros para Santa Barbara, cidade onde ficará concentrada. O Glorioso está no Grupo B ao lado de Paris-Saint Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders.

O Botafogo viajou com uma delação composta por 28 jogadores. Savarino, que está cedido a seleção venezuelana foi direto para os EUA, enquanto o atcante Arthur Cabral vai se apresentar a delegação no país. Além disso, o clube ainda está tentando sacramentar a contratação do atacante Joaquín Correa, que ainda está vinculado a Inter de Milão.

continua após a publicidade

O Alvinegro fará sua estreia na competição diante da equipe americana no próximo domingo (15), no estádio Lumen Field, em Seattle, às 23h (horário de Brasília).

Antes do embarque, o capitão Marlon Freitas agredesceu a presença da torcida no embarque e destacou que a equipe dará o seu melhor em campo para honrar a camisa. Além disso, ele destacou que a competição é o sonho do elenco.

continua após a publicidade

-Muito bom ter esse contato com o torcedor. É importante demais, mostra que somos uma família. Vamos em busca de um sonho muito grande. Agradeço a todos que vieram. Tenho certeza que vamos dar nosso melhor para honrar a camisa do Botafogo. Futebol é 11 contra 11. Sabemos da dificuldade, mas vamos em busca do nosso sonho - explicou a BotafogoTV.

Jogadores do Botafogo antes do embarque (Foto: Divulgação/Botafogo)

Confira os relacionados do Botafogo:

Goleiros: John, Raul, Léo Linck e Cristhian Loor;

Laterais: Mateo Ponte, Vitinho, Telles, Marçal e Cuiabano;

Zagueiros: Bastos, Jair, Kaio Pantaleão, Barboza e David Ricardo;

Volantes: Gregore, Marlon, Allan, Danilo Barbosa e Newton;

Meias: Savarino, Álvaro Montoro e Santiago Rodríguez;

Atacantes: Igor Jesus, Artur, Mastriani, Rwan Cruz, Kayke, Nathan Fernandes e Matheus Martins.