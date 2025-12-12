O Botafogo abriu negociações pela contratação do volante Cristian Medina, de 23 anos, do Estudiantes, da Argentina. O jogador é desejo antigo da diretoria alvinegra, que voltou à carga após cerca de dois anos do primeiro interesse. As informações são do "GE" e foram confirmadas pela reportagem do Lance!.

Cristian Medina esteve na mira do Botafogo no fim de 2023, quando ainda defendia as cores do Boca Juniors. O meio-campista, revelado pelos Xeneizes, foi negociado com o Estudiantes em janeiro deste ano como a principal transação da temporada do clube de La Plata, pago por um investidor.

Medina em campo defendendo as cores do Estudiantes (Foto: Reprodução/Instagram)

Na época, o Botafogo suspendeu as conversas após John Textor, dono da SAF, discordar da postura do presidente Juan Román Riquelme na negociação. A proposta do Glorioso havia sido de 9 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação de dezembro de 2023).

Alvo da SAF para 2026 sob o comando de Davide Ancelotti, Medina disputou 40 jogos pelo Estudiantes, que está na final do Clausura do Campeonato Argentino contra o Racing. O camisa 25 tem contrato com os "Pinchas" até o fim de 2029.

Segundo apurou o Lance!, os agentes de Medina custeariam a transferência ao futebol brasileiro visando os holofotes da SAF para a Europa — assim como foi feito na ida ao Estudiantes. Há otimismo por um desfecho positivo nos próximos dias, após a decisão do Clausura.

Botafogo no mercado

O Botafogo encaminhou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Marçal e também a chegada do atacante uruguaio Lucas Villalba, do Nacional-URU. O Alvinegro segue atento e pretende fazer novas investidas em todos os setores e aguarda o desfecho da negociação pelo zagueiro venezuelano Ferraresi, do São Paulo.