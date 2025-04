Barboza desabafa após falha de John em Estudiantes x Botafogo: ‘Muito chateado’

Alexander Barboza lamentou a derrota do Botafogo para o Estudiantes por 1 a 0, nesta quarta-feira (23), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Em entrevista após a partida no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, o zagueiro desabafou ao ser questionado sobre a falha do goleiro John no gol dos argentinos.

— É um momento muito difícil. É um momento em que os erros estão nos custando jogos. Estão custando partidas. Estou muito chateado, muito triste. É difícil falar agora, é difícil. Ninguém gosta dessa situação. Chegamos para ganhar, trabalhamos para ganhar, mas isso não está acontecendo. É muito chato, de verdade — disparou Barboza na saída de campo.

O gol do Estudiantes foi com claro erro do goleiro alvinegro. Ainda aos 38 minutos do primeiro tempo, Carillo chutou de fora da área, com desvio no meio do caminho. John tentou agarrar, mas acabou deixando a bola escapar e ela foi morrer no fundo das redes.

John comenta a falha

Também na saída de campo, John assumiu responsabilidade pelo resultado, admitindo que foi infeliz no lance.

— Não procurei ver, não. Procurei focar na partida para manter o mental forte. Fui infeliz ali no lance, acontece. Os grandes também erram. E hoje eu fui infeliz ali e acabei cometendo um erro que definiu o resultado da partida — disse o goleiro do Botafogo.

— Foi o que eu procurei fazer (focar), para estar ainda mais concentrado no jogo. Acabei sendo infeliz ali, como eu falo, para não deixar esse erro gerar outro erro e prejudicar ainda mais a equipe. Mas é isso, eu acho que é uma noite para esquecer, uma noite que vai ficar marcada na história. E acontece, como eu falei, os grandes também erram. Hoje foi a minha vez. Fui infeliz ali no lance por causa do gramado, fiz o movimento certo. Mas agora levanto a cabeça, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar — completou John.

