Barboza, do Botafogo, tenta se naturalizar para jogar por seleção

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 22:13 • Rio de Janeiro (RJ)

Alexander Barboza, do Botafogo, tem planos de defender seleção diferente da Argentina, seu país de origem. Em entrevista ao "Polideportivo", o pai do zagueiro revelou que o jogador deu entrada da documentação para se naturalizar uruguaio, com intenção de representar a Celeste. Embora o filho tenha nascido em Buenos Aires, Esteban é de Montevidéu.

- Gostaria muito que ele jogasse pelo Uruguai. Ele deu entrada na documentação (para se naturalizar) porque também quer. Minha satisfação é que ele leva meu nome. Espero que isso aconteça, que Deus faça isso acontecer... Não tanto por ele, mas por mim. O pessoal (da seleção uruguaia) lhe conhece, sabem quem ele é - afirmou o pai de Barboza.

Carreira de Barboza

Aos 29 anos, o zagueiro do Botafogo nunca recebeu chances na seleção da Argentina. Revelado na base do River Plate, o jogador atuou em seu país natal pela maior parte da carreira, com passagens também por Defensa y Justicia e Independiente. Além disso, defendeu o Libertad, do Paraguai, antes de chegar ao Glorioso no início desta temporada.

Pelo Botafogo, Barboza entrou em campo em 45 oportunidades. Marcou seu primeiro gol pelo clube na última quarta-feira (30), diante do Peñarol - clube do coração de seu pai -, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

