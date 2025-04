Jornalista ironiza atitude do jogador do Botafogo na Libertadores: ‘Pera aí’

O Botafogo venceu o Carabobo-VEN na Libertadores por 2 a 0 nesta terça-feira (8), com gols de Patrick de Paula e Matheus Martins. Após anotar o segundo gol do Alvinegro, o atacante tirou a camisa na comemoração e levou cartão amarelo. Nas redes sociais, o jornalista Victor Canedo ironizou a atitude do jogador.

- O Matheus Martins fez o segundo gol do Botafogo, num jogo já decidido, contra o CARABOBO, e TIROU A CAMISA na comemoração… Peraí, pô - escreveu Victor Canedo.

Como foi Botafogo x Carabobo

Precisando vencer para não começar a se complicar na Libertadores, o Botafogo fez um primeiro tempo com mais domínio de bola do que o Carabobo. Renato Paiva armou o time com quatro jogadores mais ofensivos — Santí Rodríguez, Savarino, Artur e Mastriani —, mas todos abusaram dos erros na frente. Santí perdeu gol inacreditável aos 12, e Mastriani chutou longe em outra boa oportunidade aos 15. Do outro lado, a equipe venezuelana demonstrava organização defensiva e nitidamente jogava apenas para explorar o erro dos cariocas. González era o mais acionado, e teve duas chances no primeiro tempo, mas sem grande perigo.

Mesmo com os erros apresentados no primeiro tempo, Renato Paiva decidiu manter o time. O Botafogo, ao menos, voltou pressionando o Carabobo, mas seguiu errando na frente. Mastriani furou um cabeceio da pequena área aos 2 minutos, o que gerou alguns apupos da arquibancada.

O jogo também teve um lance que gerou muito preocupação em todos que estavam no Nilton Santos. Aos 12, Alex Telles cruzou na área e o zagueiro Neira acabou se chocando de cabeça com Mastriani. Os dois caíram no gramado, e a ambulância do estádio chegou a entrar no gramado. O botafoguense logo se recuperou, mas o defensor venezuelano precisou de um tempo maior de atendimento e acabou saindo na ambulância.

Quando o jogo recomeçou, a partida retomou o desenho anterior, com o Botafogo na pressão, mas criando poucas chances. Nas arquibancadas, a torcida misturava apoio com impaciência. Santi Rodríguez saiu vaiado, e o time em campo parecia não achar alternativas. Achou com a bola parada: aos 43, Patrick de Paula bateu falta rasteiro, a bola desviou no caminho e morreu no canto esquerdo do goleiro Bruera. Já nos acréscimos, aos 52, Matheus Martins fechou o placar em chute transversal.