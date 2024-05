Artur Jorge, técnico do Botafogo, recebe familiares no Rio de Janeiro pela primeira vez

Artur Jorge recebeu a família no Rio (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/05/2024 - 19:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Os familiares de Artur Jorge, técnico do Botafogo, desembarcaram no Rio de Janeiro pela primeira vez para aproveitar as férias. O treinador português tem três filhos (Artur Jorge, Maria e Bárbara) e três netos.

Artur Jorge se reencontrou com a família pela primeira vez desde que chegou ao Brasil. Vale lembrar que o técnico do Botafogo está no Rio de Janeiro, com a esposa, há dois meses.

Os europeus tiraram fotos na orla da praia da Barra da Tijuca. Além disso, experimentaram açaí. A visita foi em meio a uma período mais leve do calendário do Botafogo.

CONFIRA OS REGISTROS DE ARTUR JORGE COM A FAMÍLIA:

O Botafogo vai viajar neste domingo (26) para Barranquilla, na Colômbia. O Alvinegro fará a última partida da fase de grupos da Libertadores, justamente contra o Junior Barranquilla. Mas antes, a equipe fará um treino aberto, às 10h, para arrecadar doações para o Rio Grande do Sul.